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Минобрнауки РФ поддержало девять проектов по производству препаратов от COVID

Минобрнауки РФ поддержало девять проектов по производству препаратов от COVID
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Девять проектов по созданию лекарственных препаратов от коронавируса получили финансовую поддержку Минобрнауки РФ, часть разработок находится на продвинутых стадиях исследований, но говорить о перспективах их ввода в гражданский оборот можно будет только после проведения исследований.

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"Для разработки препаратов по лечению COVID-19 при Минобрнауки России создана Межведомственная рабочая группа. Экспертами определены пять основных направлений разработок препаратов, проведена их оценка, подготовлены "дорожные карты" проектов, признанных перспективными. Минобрнауки России с учетом заключения Межведомственной рабочей группы и экспертизы РАН финансировало 9 проектов", - сообщили в Минобрнауки в ответ на запрос "Интерфакса".

Так, в подведомственных министерству учреждениях проводятся разработки лекарственных средств, нейтрализующих антитела, гибридных препаратов и малых молекул, блокирующих взаимодействие вируса с клеткой, разрушающих генетический материал вируса или блокирующий процессинг вирусных белков. В Минобрнауки отметили, что часть разработок находится на "продвинутых стадиях исследований, но говорить о перспективах ввода в гражданский оборот можно только после успешного прохождения доклинических и клинических исследований".

Кроме того исследования по разработке лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, как уточнили в министерстве, также поддержаны Минобрнауки России в рамках грантов на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Исследования препаратов проводятся в ГНЦ ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, ФГБНУ Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, ФГБНУ "Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича", ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) и ФГУ "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН.

Минобрнауки РФ Коронавирус

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