Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минобороны РФ принимало активное участие в разработке "Спутника V"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные принимали активное участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" и специальной тест-системы, ход работ лично контролировал министр обороны Сергей Шойгу, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В кратчайшие сроки разработана совместно с центром имени Н.Ф. Гамалеи рекомбинантная вакцина "Спутник V", - сказал Кириллов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его словам, у Минобороны есть большой опыт создания вакцин против чумы, сибирской язвы, натуральной оспы и других инфекций.

"Благодаря использованию ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики в кратчайшие сроки была создана безопасная, эффективная вакцина "Спутник V", - сказал Кириллов.

"Всё это было бы невозможно без оперативных решений руководства военного ведомства и личного контроля министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за ходом исследований, а также слаженной работы всех задействованных в этой работе структур, причём не только Минобороны, но и Минздрава, различных федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Также он заявил, что уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал 48-го ЦНИИ обеспечили разработку тест-системы для выявления РНК коронавируса методом ПЦР в реальном времени с достоверностью результатов свыше 95 процентов.

"Тест-система была разработана в течение 14 суток после опубликования 31 декабря 2019 года специалистами Китая полной последовательности генома нового коронавируса. За две недели были выбраны праймеры и собран диагностический набор. Организовано производство ПЦР наборов. Была проведена оценка эффективности отечественных и зарубежных препаратов с предоставлением заключений в Минздрав России", - сообщил начальник войск РХБЗ.

Как сообщал "Интерфакс", в задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

Ранее сообщалось, что 48-й ЦНИИ участвовал в разработке и испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак", Центр им. Н.Гамалеи Минздрава РФ) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Одобрена в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ РХБЗ Спутника коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID

Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID

Дерипаска выиграл суд у Навального

Дерипаска выиграл суд у Навального

Уголовное дело возбуждено в связи с наездом на полицейского в Дагестане

Что произошло за день: четверг, 11 ноября

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });