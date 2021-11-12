Минобороны РФ принимало активное участие в разработке "Спутника V"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные принимали активное участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" и специальной тест-системы, ход работ лично контролировал министр обороны Сергей Шойгу, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В кратчайшие сроки разработана совместно с центром имени Н.Ф. Гамалеи рекомбинантная вакцина "Спутник V", - сказал Кириллов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его словам, у Минобороны есть большой опыт создания вакцин против чумы, сибирской язвы, натуральной оспы и других инфекций.

"Благодаря использованию ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики в кратчайшие сроки была создана безопасная, эффективная вакцина "Спутник V", - сказал Кириллов.

"Всё это было бы невозможно без оперативных решений руководства военного ведомства и личного контроля министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за ходом исследований, а также слаженной работы всех задействованных в этой работе структур, причём не только Минобороны, но и Минздрава, различных федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Также он заявил, что уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал 48-го ЦНИИ обеспечили разработку тест-системы для выявления РНК коронавируса методом ПЦР в реальном времени с достоверностью результатов свыше 95 процентов.

"Тест-система была разработана в течение 14 суток после опубликования 31 декабря 2019 года специалистами Китая полной последовательности генома нового коронавируса. За две недели были выбраны праймеры и собран диагностический набор. Организовано производство ПЦР наборов. Была проведена оценка эффективности отечественных и зарубежных препаратов с предоставлением заключений в Минздрав России", - сообщил начальник войск РХБЗ.

Как сообщал "Интерфакс", в задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

Ранее сообщалось, что 48-й ЦНИИ участвовал в разработке и испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак", Центр им. Н.Гамалеи Минздрава РФ) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Одобрена в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.