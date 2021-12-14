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Центр Чумакова сообщил об эффективности комбинации вакцин от COVID и гриппа в доклинике

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доклинические исследования комбинации вакцины от коронавируса и гриппа, которые проводил Центр имени Чумакова, показали хорошее взаимодействие и эффективность совместного применения вакцин. Об этом сообщил директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"В доклинике мы посмотрели, что комбинация гриппозной вакцины инактивированной и ковидной вакцины имеют потенцирующий эффект, что крайне перспективно", - сказал Ишмухаметов на общем собрании РАН.

По его словам, "дальше вопрос за регуляторной системой, которая должна ответить на вопрос, является ли это новым препаратом, и соответственно, весь цикл должен повторяться заново от доклиники и клиники, либо это по примеру с гриппом удастся комбинировать (для получения регистрации)".

В начале ноября в центре им. Чумакова Российской академии наук сообщили, что планируют в ближайшее время опубликовать итоги исследования на животных совместного применения вакцин от гриппа и коронавируса, испытания показывают обнадеживающие результаты.

Центр имени Чумакова Айдар Ишмухаметов коронавирус

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