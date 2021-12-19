Facebook вслед за Telegram погасил штрафы на 17 млн рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Приставы принудили Facebook полностью выплатить 17 млн рублей задолженности по штрафам за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на текущий момент в отношении компании исполнительные производства отсутствуют.

Ранее приставы вели против соцсети четыре дела по решениям Таганского суда Москвы о принудительном взыскании штрафов за отказ удалить запрещенный в РФ контент на общую сумму 17 млн рублей.

Накануне стало известно, что Telegram выплатил 15 млн рублей штрафов по всем шести исполнительным делам, возбужденным против компании по решениям суда.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ), в том числе призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей.

В настоящее время на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов продолжаются производства о взыскании штрафов на общую сумму: против Twitter - 34,7 млн рублей и Google - 8,5 млн рублей.