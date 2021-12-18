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В Петербурге потушили пожар на строящемся корабле

В Петербурге потушили пожар на строящемся корабле
Пожар на строящемся военном корабле на территории завода "Северная Верфь" в Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание на территории судостроительного завода "Северная верфь" в Петербурге полностью ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе предприятия.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о том, что на месте происходит проливка конструкций.

Причина пожара устанавливается.

Позже в пресс-службе предприятия рассказали "Интерфаксу", что в результате пожара пострадала надстройка корвета "Проворный". Итоговая площадь пожара составила 400 кв. м.

По данным "Северной верфи", в пятницу в 22:49 возгорание было локализовано, к 09:18 утра субботы пожар ликвидировали.

"Среди работников "Северной верфи" пострадавших нет. Сейчас на корвете продолжается проливка надстройки и верхней палубы для ликвидации возможного тления. Параллельно выполняется откачка воды", - сообщила пресс-служба.

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Как сообщалось, вечером 17 декабря на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385. Пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" в пятницу сообщила, что для выяснения всех обстоятельств возгорания на корвете проекта 20385 создается комиссия.

На строящемся корвете "Проворный", по данным источника агентства, нет вооружения. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал он.

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385.

Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" также для Тихоокеанского флота.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Петербург Северная верфь

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