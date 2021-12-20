И.о. ректора РГСУ стал Андрей Хазин

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) с 21 декабря назначен Андрей Хазин, который с августа 2020 года был советником президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Там напомнили, что Хазин - известный ученый, действительный член Российской академии художеств, руководитель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента России, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН. В 2006-2012 годах Хазин был профессором в НИУ ВШЭ, с 2021 года он заведует кафедрой стратегических коммуникаций в МГУ. Он кандидат исторических наук.

Прежняя ректор РГСУ Наталья Починок была в августе отстранена от работы на время проверки в вузе. В Минобрнауки тогда причину проверки не назвали.

11 ноября Починок ушла из университета.