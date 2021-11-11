Ректор РГСУ Наталья Починок решила уйти из вуза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок приняла решение покинуть вуз.

"25 ноября РГСУ отмечает 30 лет со дня основания, четверть этого периода я руковожу Университетом, а более 20 лет в моей жизни не было ни дня, чтобы развитие РГСУ, качество его выпускников, авторитет профессоров и всей команды не был бы в моей голове. Я благодарна всем коллегам, министерству образования, но в новое десятилетие своей истории Университет должен войти с новым руководством", - написала Починок в фейсбуке.

По ее словам, после ухода из вуза она намерена сосредоточиться на работе в Общественной палате РФ, где является председателем комиссии по социальной политике.

В середине августа Министерство науки и высшего образования временно отстранило от работы ректора РГСУ Починок в связи с проверкой деятельности вуза. Причину проверки тогда в министерстве не назвали. СМИ сообщали, что проверка связана с рядом нарушений, в том числе антикоррупционного законодательства. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что в вузе проводится проверка после жалоб студентов на обучение и проживание.

В 2019 году имя Починок упоминалось в связи со скандалом относительно качества диссертационных работ. Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов заявил тогда, что расследование о плагиате в диссертациях ректоров российских вузов отражает мнение сообщества и, в большинстве случаев, приведенные в ней факты "не являются однозначно признанными ни в правовом поле, ни в академическом сообществе".