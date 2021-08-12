Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок

Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок
Наталья Починок
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования до 6 сентября отстранило от работы ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что врио ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

Там не уточнили, по какому поводу в РГСУ проходят проверки деятельности.

Ранее СМИ сообщали, что проверка связана с нарушениями, в том числе антикоррупционного законодательства. Кроме того, речь шла о жалобах студентов на обучение и проживание.

В 2019 году имя Починок упоминалось в связи со скандалом относительно качества диссертационных работ. Кроме того, сообщество "Диссернет" уличило в научном подлоге - замене эмпирических данных в диссертационном исследовании - девятерых ректоров, в том числе руководителя ВГИК Владимира Малышева и ректора РГСУ Наталью Починок.

Тогда сетевое сообщество предложило создать специальную комиссию по анализу диссертаций с участием РАН и представителей университетов, в которую не должны входить чиновники Минобрнауки и нынешние ректоры. Тогда же председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов сообщал, что расследование о плагиате в диссертациях ректоров российских вузов отражает мнение сообщества и, в большинстве случаев, приведенные в ней факты "не являются однозначно признанными ни в правовом поле, ни в академическом сообществе".

Наталья Починок РГСУ

Новости

Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Дело о нефтеразливе под Новороссийском квалифицировали по более тяжкой статье

Россельхознадзор разрешил ввоз кормов 62 компаниям

Певице Булановой отказали в регистрации на выборах в парламент Петербурга

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

Заключенный курганской колонии убил сотрудника УФСИН

КТК заявил, что пятно на фото близ терминала в Новороссийске не является нефтяным

Биржа сообщила об ограничении "Газпромом" продаж газа на суточных торгах

Подполковника ФСБ арестовали в Краснодаре за получение взяток на 110 млн руб.

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');