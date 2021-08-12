Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок

Наталья Починок Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования до 6 сентября отстранило от работы ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что врио ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

Там не уточнили, по какому поводу в РГСУ проходят проверки деятельности.

Ранее СМИ сообщали, что проверка связана с нарушениями, в том числе антикоррупционного законодательства. Кроме того, речь шла о жалобах студентов на обучение и проживание.

В 2019 году имя Починок упоминалось в связи со скандалом относительно качества диссертационных работ. Кроме того, сообщество "Диссернет" уличило в научном подлоге - замене эмпирических данных в диссертационном исследовании - девятерых ректоров, в том числе руководителя ВГИК Владимира Малышева и ректора РГСУ Наталью Починок.

Тогда сетевое сообщество предложило создать специальную комиссию по анализу диссертаций с участием РАН и представителей университетов, в которую не должны входить чиновники Минобрнауки и нынешние ректоры. Тогда же председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов сообщал, что расследование о плагиате в диссертациях ректоров российских вузов отражает мнение сообщества и, в большинстве случаев, приведенные в ней факты "не являются однозначно признанными ни в правовом поле, ни в академическом сообществе".