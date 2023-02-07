Ректором РГСУ стал Андрей Хазин

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен Андрей Хазин , сообщили в Минобрнауки РФ в своем телеграм-канале.

Исполнение обязанностей ректора РГСУ было возложено на Хазина 21 декабря 2021 года.

Андрей Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, а также окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2009 году ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Автор более 80 научных работ по истории, искусствоведению, геральдике и фалеристике. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы и медалями. Работал в образовательных и научных учреждениях, занимал руководящие должности в финансовых организациях, в разные годы представлял Костромскую областную Думу и Кировскую область в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Предыдущим ректором РГСУ была Наталья Починок, ее отстранили в 2021 году. В СМИ сообщали, что проверка связана с ее деятельностью как ректора на основании ряда нарушений, в том числе антикоррупционного законодательства. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что в вузе проводится проверка после жалоб студентов на обучение и проживание.

В 2019 году имя Починок упоминалось в связи со скандалом относительно качества диссертационных работ.