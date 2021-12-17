Госпитализация с COVID-19 в Петербурге растет пятый день подряд

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге за сутки больницы приняли 448 пациентов с коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель для этой недели, говорится в эпидемиологической справке, распространенной пресс-службой администрации губернатора.

Это значение соответствует уровню трехнедельной давности: 27 ноября были госпитализированы 445 пациентов.

Показатели госпитализации в Петербурге растут последние пять дней. В понедельник сообщалось о 270-ти госпитализированных, во вторник - о 311, в среду - о 386, в четверг - о 423.

Несмотря на рост госпитализаций, общее число пациентов в "ковидных" стационарах с понедельника уменьшилось на 92. По данным за последние сутки, в петербургских больницах от коронавируса лечатся 5 779 человек.

Максимум госпитализаций четвертой волны коронавируса в Петербурге пришелся на середину октября. 21 октября сообщалось о 587 новых пациентах.

С учетом заразившихся коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, в городе с начала недели общее число ковид-пациентов сократилось на 769 и составило 32 129 человек.