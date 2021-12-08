Жителей Петербурга начали нанимать для уборки снега

В трех районах города запустили проект "Дворник-шеринг"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге с 30 ноября выпало около 45 см снега, городские службы успели убрать с улиц почти полмиллиона тонн снега, в трех районах к уборке снега начали привлекать местных жителей - добровольно и за деньги.

Как рассказал начальника технического управления городского жилищного комитета Андрей Джалалов, в Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском районах запустили в порядке эксперимента проект "Дворник-шеринг". Любой житель этих районов может взяться за уборку снега во дворе. Взрослым за эту работу обещают платить по 1000 рублей за восьмичасовой рабочий день, школьникам - 500 рублей за смену, которая не может быть больше двух часов.

По данным Джалалова, в проекте приняли участие уже около ста человек, в том числе подростки, интерес к "Дворник-шерингу" растет.

Зампред городского комитета по благоустройству Егор Пащенко сообщил, что ежесуточно город от снега чистят до 1,2 тысячи машин и почти столько же дворников с лопатами. Уборка продолжается круглосуточно. Также продолжается чистка крыш и мостов. Ранее сообщалось, что из-за избытка снега в Петербурге открыли временные пункты складирования. Чиновники сетовали, что для оперативной чистки крыш от опасной наледи и сосулек не хватает рабочих.

Пащенко не уверен, что весь выпавший снег успеют убрать до конца недели. "Наши подрядные организации работают по регламенту, который является неотъемлемой частью контракта. Данный регламент составлен на основании действующих ГОСТов, и у нас по нормативам при выпадении снега высотой более 10 см на выполнение операций отведено до 12 дней", - объяснил чиновник.

На следующей неделе в городе ждут оттепель. По словам главного синоптика регионального Гидрометцентра Александра Колесова, в Петербурге может потеплеть до плюс трех градусов днем, а ночью будут небольшие морозы. Возможны осадки в виде мокрого снега. В третьей декаде декабря в регионе снова прогнозируется похолодание.

Подрядчики постараются перед потеплением вывезти собранный в кучи снег и освободить ливнестоковые системы.