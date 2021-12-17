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В Петербурге завели два уголовных дела из-за падения снега с крыш на людей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбудили в Петербурге в связи с падением снега и льда с крыш на людей, обстоятельства еще двух случаев травмирования выясняются в рамках процессуальных проверок, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по городу.

Дела заведены после госпитализации в тяжелом состоянии мужчины и женщины. 13 декабря мужчина пострадал в результате падения снега с кровли дома на 3-й Советской улице, женщина получила травмы при падении снега с дома на набережной реки Мойки.

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В обоих случаях производство ведется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека)

Кроме того, проводятся доследственные проверки в связи со случаями травмирования мужчины и женщины 15 декабря. По данным СКР, на мужчину упал снег с кровли на Большом проспекте, на женщину - наледь с крыши дома на улице Рубинштейна.

Главное следственное управление СКР по Петербургу рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий "принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а также иному обслуживанию территории".

В ведомстве предупреждают, что за ненадлежащее исполнение этих обязанностей предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

В СКР петербуржцев просят сообщать о случаях ненадлежащей уборки крыш и дворов дежурным коммунальным службам, а при их ненадлежащей работе, влекущей угрозу жизни и здоровью людей, обращаться к следователям.

Местных жителей и гостей северной столицы призывают быть аккуратными при передвижении по городу.

Петербург СКР

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