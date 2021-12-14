СК Петербурга пригрозил коммунальщикам уголовными делами за плохую очистку крыш

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения наледи с крыши на голову молодой женщине, которая получила тяжелые травмы. Об этом сообщили в СК и предупредили коммунальщиков об ответственности за плохую очистку крыш от снега и наледи.

Следствие установило, что женщина получила травму 13 декабря днем, когда на набережной Мойки с крыши дома ей на голову упала наледь. Она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. В связи со случившемся возбуждено дело о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Следователи выяснят, что должен был чистить крышу этого дома и почему ее так и не почистили.

Управление СК по Петербургу напомнило гражданам, что зимой возрастает риск получить травму как от падения снега и сосулек с крыш, так и из-за провала под лед замерзших водоемов или из-за пожаров при обогреве дома неисправными приборами.

Следователи также рекомендовали "руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а также иному обслуживанию подведомственной территории" и предупредили их "об ответственности, в том числе уголовной за ненадлежащее исполнение обязанностей".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в понедельник в Мариинскую больницу Петербурга в тяжелом состоянии поступили женщина и мужчина, пострадавшие от падения с крыш сосулек и снега. Пострадавшая у Мойки женщина была в коме. Инцидент с мужчиной случился на 3-й Советской улице, пострадавший получил травмы головы, перелом шейного и грудного отделов позвоночника.

В Петербурге с 30 ноября прошли обильные снегопады, такие что коммунальщики не успевали вывозить снег, был мороз, а с 14 декабря началась оттепель.

1 декабря начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов заявил, что городу нужно в 35 раз больше кровельщиков, чем сейчас имеется, чтобы быстро успевать чистить все крыши. В управляющих организациях города сейчас работают 535 таких специалистов. Власти рекомендовали ЖКС увеличить штат на 36%. Управляющие компании уже заключили договоры с подрядными организациями на привлечение дополнительных 2 800 кровельщиков.