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Медсестра оштрафована на 100 тысяч рублей за продажу сертификатов о прививке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Тюмени медсестра областной клинической больницы №2 оштрафована судом на 100 тысяч рублей за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что за 23 тысячи рублей она вносила в регистр вакцинированных сведения о сделанной прививке при том, что человек фактически не прививался.

Она признана виновной по ч.1 ст.237 УК (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей).

Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Тюмень коронавирус

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