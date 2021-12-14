Медсестра оштрафована на 100 тысяч рублей за продажу сертификатов о прививке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Тюмени медсестра областной клинической больницы №2 оштрафована судом на 100 тысяч рублей за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что за 23 тысячи рублей она вносила в регистр вакцинированных сведения о сделанной прививке при том, что человек фактически не прививался.

Она признана виновной по ч.1 ст.237 УК (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей).