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Путин объявил, что Вооруженные силы справились с пандемией коронавируса

Путин объявил, что Вооруженные силы справились с пандемией коронавируса
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Вооруженных силах вакцинацию от коронавируса прошли практически 100% личного состава, однако были и смерти, связанные с заболеванием.

"Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Однако, подчеркнул верховный главнокомандующий, даже армия пострадала от коронавируса, "и потери есть, небоевые". "Но, в целом, Вооруженные силы справились с этой проблемой", - заявил Путин.

Он сообщил, что военные медики пролечили более 30 тысяч человек в медицинских заведениях Министерства обороны. Врачи ВС РФ помогали в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов России.

В 32 военных санаториях военные медики проводят реабилитацию пациентов, столкнувшихся с коронавирусом, отметил Путин.

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Вооруженные силы РФ Коронавирус

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