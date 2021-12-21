Путин объявил, что Вооруженные силы справились с пандемией коронавируса

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Вооруженных силах вакцинацию от коронавируса прошли практически 100% личного состава, однако были и смерти, связанные с заболеванием.

"Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Однако, подчеркнул верховный главнокомандующий, даже армия пострадала от коронавируса, "и потери есть, небоевые". "Но, в целом, Вооруженные силы справились с этой проблемой", - заявил Путин.

Он сообщил, что военные медики пролечили более 30 тысяч человек в медицинских заведениях Министерства обороны. Врачи ВС РФ помогали в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов России.

В 32 военных санаториях военные медики проводят реабилитацию пациентов, столкнувшихся с коронавирусом, отметил Путин.