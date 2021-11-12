У российских военных будут свои QR-коды

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В правительственном законопроекте о доступе в общепит, музеи и другие общественные места только по QR-кодам отдельно определена форма таких документов для военных.

Военнослужащие и приравненные к ним лица вместо QR-кодов смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Что и как предъявлять, определит Минобороны или другой федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

До 1 февраля военные, как и гражданские, смогут вместо QR-кодов предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста. Как сообщалось, это сделано для того, чтобы дать людям время привиться. После 1 февраля отрицательные ПЦР-тесты принимать не предполагается.