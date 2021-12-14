Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В армии РФ за время пандемии выявили 167 случаев тяжелого течения COVID

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Менее 200 тяжелых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в Вооруженных силах РФ за все время пандемии, сообщил начальник военно-медицинской академии имени Кирова, генерал-майор Евгений Крюков.

"За все время пандемии было зарегистрировано всего 167 случаев тяжелого течения COVID-19", - сказал Крюков на общем собрании членов РАН.

По его словам, на данный момент вакцинировано более 95% военнослужащих, ревакцинацию прошли более 550 тысяч человек, что "позволило практически решить проблемы COVID в Вооруженных силах".

"Вакцинация позволила существенно снизить уровень заболеваемости и привести ее до фонового уровня, практически незначимого для Вооруженных сил", - отметил генерал-майор.

Накануне в Минобороны сообщили, что с согласия родителей планируется начать вакцинацию от коронавируса воспитанников довузовских учебных заведений. По данным военного ведомства, на данный момент от коронавируса привиты более 1,5 млн военнослужащих и гражданских специалистов Минобороны.

Хроника коронавируса. Декабрь.

11
На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Вооруженные силы РФ Коронавирус Евгений Крюков

Новости по теме

Новости

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших

Петербургский депутат попросил разрешить общепиту работать в новогоднюю ночь

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

Верховный суд продолжит рассматривать иск о ликвидации "Мемориала" 28 декабря

Верховный суд продолжит рассматривать иск о ликвидации "Мемориала" 28 декабря

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Арестованные за гибель 51 человека на шахте "Листвяжная" не признают вину

Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

Создана модификация "Спутника V" под штамм "омикрон"

Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против "омикрона"

Сторонник ИГ, собиравший информацию об объектах МВД РФ, получил 12 лет колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });