В армии РФ за время пандемии выявили 167 случаев тяжелого течения COVID

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Менее 200 тяжелых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в Вооруженных силах РФ за все время пандемии, сообщил начальник военно-медицинской академии имени Кирова, генерал-майор Евгений Крюков.

"За все время пандемии было зарегистрировано всего 167 случаев тяжелого течения COVID-19", - сказал Крюков на общем собрании членов РАН.

По его словам, на данный момент вакцинировано более 95% военнослужащих, ревакцинацию прошли более 550 тысяч человек, что "позволило практически решить проблемы COVID в Вооруженных силах".

"Вакцинация позволила существенно снизить уровень заболеваемости и привести ее до фонового уровня, практически незначимого для Вооруженных сил", - отметил генерал-майор.

Накануне в Минобороны сообщили, что с согласия родителей планируется начать вакцинацию от коронавируса воспитанников довузовских учебных заведений. По данным военного ведомства, на данный момент от коронавируса привиты более 1,5 млн военнослужащих и гражданских специалистов Минобороны.