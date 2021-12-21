В РФ выявили уже 41 случай инфицирования "омикроном"

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В России в настоящее время выявлен 41 случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом Попова рассказала во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По ее словам, все инфицированные "омикроном" находятся в стационарах.

В середине декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в РФ обнаружено 25 случаев инфицирования новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Состояние всех пациентов с новым штаммом стабильно, большинство из них уже имеет иммунитет к коронавирусу после прививки или ранее перенесенного заболевания COVID-19, отметила в ходе заседания глава Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день мы работаем еще с 300 человек контактных лиц, они все находятся на изоляции под медицинским наблюдением, и уже среди них выявлены четыре человека, которые при ПЦР-тестировании дали положительный тест на COVID-19", - добавила Попова.

При этом с 26 ноября в РФ авиарейсами прибыло 419 человек из "неблагополучных стран", все они изолированы. Всего на данный момент обследовано более 12 тыс. человек, прибывших из "неблагополучных стран", у 15 из них были обнаружены признаки заболевания COVID-19, ПЦР-тесты троих показали положительный результат, сказала она.

Среди ранних (в первые три дня) клинических проявлений варианта коронавируса "омикрон" Попова назвала подъем температуры до 38,5 градусов, "слабость, небольшое подкашливание, гипермнезия (расстройство памяти - ИФ), першение в горле".