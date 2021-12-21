"Омикрон" заражает крыс и мышей, которые были нечувствительны к другим штаммам

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса "омикрон" заражает крыс и мышей, которые были нечувствительны к другим вариантам COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И уже на сегодняшний день важный результат наших исследований: мы четко видим, что новым "омикрон"-штаммом инфицируются мыши и крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали. Раньше мы искали модельных животных, а мыши и крысы были не чувствительны", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Теперь же крысы и мыши "инфицируются (омикроном), у них развивается состояние болезни", сообщила она.

Исследование "омикрона" проводится в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, где этот штамм уже выделен и размножен.

"Он находится в стадии изучения в соответствии с тем планом, по которому мы изучаем все новые вирусы. Определяется устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфектантам, чувствительность наших ПЦР и ИХА-тестов, эффективность наших вакцин, трансмиссивность и скорость передачи в лабораторных условиях, а также способность вируса вызывать тяжелые формы болезни", - рассказала Попова.

Она подчеркнула, что по результатам анализа всех существующих на данный момент сведений, в том числе от коллег из ЮАР, где работают специалисты Роспотребнадзора, можно с уверенностью сказать об эффективности санитарных мер для сдерживания распространения "омикрона".

13 декабря самолет МЧС России доставил специалистов Минздрава и Роспотребнадзора в ЮАР, где впервые был выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

В настоящее время в РФ подтвержден 41 случай заболевания "омикроном".