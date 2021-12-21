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Минздрав назвал першение в горле и миалгию основными симптомами "омикрона"

Кроме того, от "омикрона" чаще и тяжелее болеют дети

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - По данным Минздрава и Роспотребнадзора, в том числе собранным в ЮАР, по основным симптомам заражение штаммом коронавируса "омикрон" похоже на грипп. Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия (мышечные боли - ИФ), общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа", - сказал он.

Пневмония при этом развивается не чаще, чем при заражении "дельтой", продолжил он.

Мурашко также отметил, что в два с половиной раза увеличилось число заболевших детей, которым требуется в том числе госпитализация.

Министр подтвердил, что "омикрон" вызывает повторное заболевание у ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

"Особенности вакцинации в тот период должны быть немножко пересмотрены, о чем, собственно, все специалисты в мире и говорят", - считает глава Минздрава.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник сказала, что в России заражение "омикроном" подтверждено уже в 41 случае. Все заразившиеся находятся в стационарах.

Премьер-министр Михаил Мишустин предупредил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, и пообещал еще 90 млн рублей на генетический анализ "омикрона".

Минздрав и Роспотребнадзор отправили группу экспертов, в том числе из подведомственных институтов, в ЮАР в середине месяца. Там они посещали больницы, где лечат заразившихся "омикроном", и выясняли, какие симптомы он вызывает и как его лечат местные врачи.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса
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Минздрав ЮАР Михаил Мурашко коронавирус Роспотребнадзор

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