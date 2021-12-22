Патриарх Кирилл призвал верующих не путать QR-код с печатью антихриста

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховными сравнения QR-кода о вакцинации с присвоением "печати антихриста".

"Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники", - сказал патриарх в среду на епархиальном собрании Москвы.

Предстоятель отметил, что такие рассуждения уводят людей от понимания того, что "порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу, в своих делах, словах, а пресловутая печать является внешним лишь только знаком, видимым выражением совершившейся апостасии (вероотступничества - ИФ), от которой будет твердо хранить себя в любви ко Христу каждый верный христианин".

Патриарх напомнил, что по итогам первого чтения законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, было предложено исключение для посещения храмов.

"Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа", - сказал он.

При этом патриарх заметил, что при использовании QR-кодов фактически возникает простой и, что важно, внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав, таких, например, как свобода передвижения или нахождения в общественных местах, пока данный человек не выполнит условия выдачи QR-кода.

"Другими словами вопрос не в связи с вакцинацией и QR-кодами, а в том, как эта система может быть использована в будущем. Мы твердо надеемся, что государственная власть, и в первую очередь законодательные органы, прислушается к мнению людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жизни общества вследствие все нарастающей цифровизации", - сказал глава Русской церкви.

В заключение патриарх Кирилл подчеркнул, что "любые технологии могут только тогда приносить пользу, когда они подконтрольны человеку, а не когда человеческая жизнь ставится в зависимость от обезличенной технологии".