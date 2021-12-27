На праздничные мероприятия в Москве будут пускать по QR-кодам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на новогодние праздники пускать на территорию городских культмассовых и детских мероприятий будут по QR-кодам, сообщила пресс-служба городского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Требование касается всех граждан старше 18 лет.

В департаменте отметили, что с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе пройдет 40 детских новогодних представлений, в Храме Христа Спасителя с 24 декабря по 9 января - 68 детских спектаклей, в Манеже с 3 по 18 января будет проходить выставка "Фанерон. Город мечты". Кроме того, запланированы народные гуляния и спортивные мероприятия на катках и площадках города.

В новогоднюю ночь порядок в центре города будут охранять около 2000 полицейских и 1500 росгвардейцев, добавили в департаменте. В остальные дни праздников ежедневную службу будут нести порядка 1,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.