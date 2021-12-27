Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На праздничные мероприятия в Москве будут пускать по QR-кодам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на новогодние праздники пускать на территорию городских культмассовых и детских мероприятий будут по QR-кодам, сообщила пресс-служба городского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Требование касается всех граждан старше 18 лет.

В департаменте отметили, что с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе пройдет 40 детских новогодних представлений, в Храме Христа Спасителя с 24 декабря по 9 января - 68 детских спектаклей, в Манеже с 3 по 18 января будет проходить выставка "Фанерон. Город мечты". Кроме того, запланированы народные гуляния и спортивные мероприятия на катках и площадках города.

В новогоднюю ночь порядок в центре города будут охранять около 2000 полицейских и 1500 росгвардейцев, добавили в департаменте. В остальные дни праздников ежедневную службу будут нести порядка 1,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Хроника коронавируса. Декабрь.

18
Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"22 декабря. Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"
Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Гостиный двор ХХС Манеж коронавирус

Новости по теме

Новости

Задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы

Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы

МЧС предупредило москвичей о возможной в ближайшие часы метели

МЧС предупредило москвичей о возможной в ближайшие часы метели

Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Пробки в Москве из-за снегопада достигли 7 баллов

Блогер, помочившийся на стенд памяти ветерана, получил 4 года колонии

Блогер, помочившийся на стенд памяти ветерана, получил 4 года колонии

У виновника ДТП на Кутузовском обнаружили психическое заболевание

У виновника ДТП на Кутузовском обнаружили психическое заболевание

Москвичей предупредили о метели и гололеде вечером в пятницу

Москвичей предупредили о метели и гололеде вечером в пятницу

На участке красной ветки метро Москвы прервано движение из-за человека на пути

Десять человек пострадали в аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });