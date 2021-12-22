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Шойгу заявил,что в армии смертность от COVID-19 в 50 раз ниже общероссийской

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в армии и на флоте ниже общероссийской в 2,3 раза более чем в два раза, а смертность от COVID-19 - в 50 раз, заявил в Общественном совете при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Он объяснил это своевременной вакцинацией и ревакцинацией личного состава.

По его словам, в 23 регионах "успешно работают 31 специализированный медицинский центр и инфекционный корпус, возведённые Военно-строительным комплексом", а еще 42 регионам военные передали около тысячи тонн сжиженного кислорода для больниц.

Самолеты российской военно-транспортной авиации доставили вакцину "Спутник V" в Сирию, Армению, Никарагуа и Ливию, добавил министр.

"Несмотря на пандемию, Российская армия сохранила высокую боеспособность, плановые мероприятия выполнены в полном объеме", - заключил Шойгу.

Сергей Шойгу коронавирус Минобороны

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