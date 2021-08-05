Минобороны РФ продолжит работу по противодействию COVID-19

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство продолжит разработки в области борьбы с COVID-19.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, появляются новые вакцины, и "Лайт", и прочие, но я не медик - у нас есть врачи, у нас есть институты, у нас есть центры, у нас есть, в конце концов те, кто занимался предотвращением и ликвидацией - это войска радиационной, химической и биологической защиты", - сказал Шойгу на встрече с научной общественностью в Новосибирске в четверг.

Он напомнил, что 48-й Центральный НИИ Министерства обороны РФ принимал "самое активное участие" в разработке вакцины "Спутник V" на базе платформы, ранее использованной для вакцины против вируса Эболы.

"Сегодня самый надежный способ (борьбы с коронавирусом - ИФ) - это вакцинация. А вообще, все, что касается пандемии, надо понять одну простую вещь - это надолго, и нам надо научиться с этим жить. Находить новые препараты, новые методы лечения, диагностики", - сказал Шойгу.

Он отметил, что по поручению главы государства Минобороны РФ построило 31 многопрофильный центр в сжатые сроки, в которых люди лечились от COVID-19, в Вооруженных силах РФ и заболеваемость, и смертность от новой коронавирусной инфекции "кратно ниже, чем в гражданском секторе".

Шойгу подчеркнул, что Минобороны реагировало на любое обращение из регионов, и в целом военные врачи были задействованы в 37 субъектах РФ.

По его словам, в Московской области было задействовано 600 врачей от Минобороны, которые вылечили там более 10 тыс. инфицированных коронавирусом. "Мы работали на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, на северах, и в Туве, и в Хакасии, готовы продолжать это делать", - сказал министр обороны.

Он отметил, что одной из главных задач является диагностика, поэтому еще в 2020 году сеть лабораторий Минобороны была увеличена в 9 раз за первые три месяца пандемии.