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В Кремле заявили об обеспокоенности преследованием россиян в Белоруссии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что глава государства следит за судьбой российских граждан, которые оказались под судом или следствием в Белоруссии.

На вопрос журналистов, беспокоит ли президента РФ Владимира Путина судьба россиян, которых привлекают к уголовной ответственности в Белоруссии, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом – это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность".

"Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства. Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан", - отметил Песков.

На уточняющий вопрос, слышит ли белорусская сторона позицию Москвы, представитель Кремля ответил: "Мы находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный и постоянный характер".

В Белоруссии участились случаи задержания и арестов российских граждан. Один из самых резонансных случаев связан, в частности, с задержанием в Белоруссии в мае гражданки РФ, студентки вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софии Сапеги. Она является другом бывшего редактора признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Их обоих задержали после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании. Сигнал впоследствии не подтвердился.

По данным СМИ, основная статья, по которой обвиняют Сапегу, – часть 3 статьи 130 УК Белоруссии (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием. В настоящее время уголовное дело россиянки передано в прокуратуру для направления в суд.

Кроме этого, недавно сообщалось, что суд в Минске в закрытом процессе начал рассматривать уголовное дело 21-летнего россиянина Егора Дудникова. Его задержали в мае по обвинению в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК Белоруссии), ему вменяли озвучивание видеороликов для оппозиционного телеграм-канала. Сейчас он обвиняется в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии (часть 3 статьи 361). Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси". Дудникову грозит до 12 лет лишения свободы.

В правозащитном центре "Весна" сообщали, что при задержании россиянина избили и что он подвергался издевательствам. С тех пор он находится в СИЗО КГБ. Российское посольство в начале июня получило разрешение на консульский доступ к нему.

Дмитрий Песков РФ Белоруссия София Сапега Егор Дудников

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