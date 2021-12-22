Песков сообщил о скрытых проблемах законопроекта о QR-кодах на транспорте

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о введении QR-кодов для дальних поездок на поезде или на самолете решили снять с немедленного рассмотрения, поскольку в нем стали "всплывать" сразу не замеченные проблемы, заявил НТВ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это очень сложная субстанция для реализации. Когда был сверстан проект по введению QR-кодов на транспорте, сначала наверняка не удалось высмотреть многие проблемы, которые с этим сопрягаются автоматически. По мере рассмотрения проблемы стали всплывать. И было принято решение его отозвать", - объяснил он.

По его словам, Владимиру Путину докладывали о рассмотрении законопроекта, и он "однозначно высказал свою точку зрения о том, что какие бы благие цели ни преследовались, они никоим образом не должны приводить к существенному ухудшению жизни людей".

Принятие законопроекта Песков назвал "вопросом диалога людей и власти, вопросом скрупулезной работы экспертов, которые верстают законопроекты".

Правительство в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов в общественных местах и для дальних железнодорожных и авиарейсов. Проекты были сначала направлены в регионы на согласование. Затем законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с немедленного рассмотрения и отложили.

Путин в декабре поручил доработать оставшийся в Думе законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест. 16 декабря законопроект был принят в первом чтении. Второе чтение намечается не раньше, чем через месяц. Предполагается, что закон вступит в силу уже в феврале 2022 года и будет действовать полгода.