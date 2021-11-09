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Автобус с 25 пассажирами попал в аварию в Хабаровском крае

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровском крае, пострадавших шестеро, включая ребенка, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС во вторник.

"Произошло ДТП (дорожно-транспортное происшествие - ИФ) с участием пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту село Вознесеновское - город Амурск", - сказано в сообщении.

Предположительно водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла в 11:25 местного времени на 5 км трассы "Амурск - Комсомольск-на-Амуре". По предварительным данным, в момент ДТП в автобусе было 25 пассажиров и водитель.

"Люди самостоятельно попутным транспортном покинули место происшествия. Помощь прибывших пожарно-спасательных подразделений для деблокирования пассажиров не потребовалась", - сообщает МЧС.

Отмечается, что в больницу за медицинской помощью обратились 6 человек, из них 1 ребенок. Одной женщине потребовалась госпитализация, ее отправили в районную больницу города Амурска.

На месте происшествия были задействованы 11 человек и 4 единиц техники. ГИБДД устанавливает причины ДТП.

Как сообщалось, в Хабаровском крае после циклона ухудшилась дорожная ситуация. На дорогах образовался гололед, на некоторых трассах было введено ограничение движения пассажирских автобусов.

Хабаровский край

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