Twitter грозит новый штраф до 4 млн руб. за отказ удалять запрещенный в РФ контент

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В мировой суд Москвы поступил новый протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, составленный Роскомнадзором из-за отказа организации удалять запрещенный в РФ контент.

"Мировой суд зарегистрировал административный материал в отношении Twitter Ink. Дата судебного заседания пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее в мировом суде Москвы агентству заявили, что получили протокол об административном правонарушении в отношении веб-сервиса GitHub, также выписанный Роскомнадзором из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.