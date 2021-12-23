Путин высказал пожелание к соцсетям

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Социальные сети должны дополнять реальную жизнь, а не приводить к тому, чтобы молодые люди уходили в виртуальную реальность, считает президент Владимир Путин.

На большой пресс-конференции в Манеже его спросили, планируют ли власти принимать какие-либо еще новые меры по защите молодежи от вредной для нее информации.

Ни о каких конкретных предложениях президент не сказал. По его словам, для защиты молодежи от опасного контента есть органы власти, общественные организации и некоммерческие структуры, которые "в диалоге между собой должны выработать определенные правила игры".

"Вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу, вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи. Чтобы движение было какое, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались и музеи посещали и в театрах бывали", - ответил он.

По его словам, возможности интернета и соцсетей не должны вынуждать людей жить только в виртуальной реальности, поскольку это приводит к деградации.

При этом он высказался за использование возможностей интернета и отдельных платформ. Он напомнил, что для этого поставлена цель внедрить широкополосный интернет по всей стране. "Вот сейчас в школах должны закончить эту работу, в сельскую местность должны выйти с этим. 24 млрд, по-моему, предусмотрено на эту работу", - добавил президент.

Он также сказал, что российские власти будут продолжать добиваться от международных IT-гигантов исполнения требований российских законов, но при этом будут стараться соблюсти золотую середину в регулировании интернета и распространения в нем информации. По его словам, не хотелось бы прибегать к таким мерам, как замедление трафика или полная блокировка, как делают в других странах.