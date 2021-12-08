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РКН заблокировал сайт Tor в России

РКН заблокировал сайт Tor в России
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт проекта сети Tor на территории РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в РКН, это сделано на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на этом ресурсе информации о средствах доступа к запрещенному контенту.

Tor (от англ.The Onion Router)

- открытое программное обеспечение для реализации второго и третьего поколения так называемой "луковой маршрутизации", то есть технологии анонимного обмена информацией. Представляет собой систему прокси-серверов, позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение, данные внутри сети передаются в зашифрованном виде.

Tor используется частными лицами, общественными организациями, СМИ для работы с информаторами, бизнесом и специальными службами.

Наиболее часто звучащими обвинениями в адрес сети Tor является возможность её широкого использования в преступных целях.

7 декабря разработчики сети Tor - Tor Project - сообщили, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован в РФ.

Позже в тот же день в официальном блоге Tor появилось сообщение о блокировке сайта проекта в РФ. В реестре запрещенной в РФ информация в качестве основания блокировки стоит ссылка на решение Саратовского районного суда от 2017 года.

3 декабря эксперты, отслеживающие блокировки в интернете, сообщили, что несколько узлов сети Tor стали блокироваться несколькими российскими провайдерами. По данным разработчиков Tor, блокировки начались ещё 1 декабря.

В блоге проекта сказано, что Россия является второй страной в мире по числу пользователей сетью Tor, ежедневно здесь ею пользуются более 300 тыс. чел.

"Интерфакс" обратился в РКН с запросом, осуществляется ли в РФ блокировка сети Tor с помощью централизованного управления через технические средства противодействия угрозам, установленным на сетях связи операторов.

Роскомнадзор РКН Tor

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