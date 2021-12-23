Президент России настаивает на соблюдении мировыми IT-гигантами законов РФ
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ будет настаивать на том, чтобы мировые IT-гиганты подчинялись требованиям российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.
Он отметил вместе с тем, что необходимо соблюсти "золотую середину" в вопросе регулирования распространения информации в интернете.
"Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, и моральным, и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно: соблюсти "золотую середину", как и во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, свободу распространения информации в том же интернете. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - подчеркнул президент.
Президент добавил, что Россия не хотела бы прибегать к крайним мерам в вопросе введения санкций в отношении иностранных интернет-платформ. "Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы вплоть до фактической блокировки работают. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам", - добавил Путин.
1 июля Путин подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора (РКН) и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.
В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.
Замглавы РКН Владимир Субботин сообщал в интервью "Интерфаксу", что ведомство не будет немедленно применять санкции к зарубежным интернет-компаниям, подпадающим под действие закона "о приземлении", если они не успеют открыть представительство в РФ до 1 января 2022 года.