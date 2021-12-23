Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент России настаивает на соблюдении мировыми IT-гигантами законов РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ будет настаивать на том, чтобы мировые IT-гиганты подчинялись требованиям российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

В РоссииСуд в Москве впервые оштрафовал веб-сервис GitHubЧитать подробнее

Он отметил вместе с тем, что необходимо соблюсти "золотую середину" в вопросе регулирования распространения информации в интернете.

"Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, и моральным, и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно: соблюсти "золотую середину", как и во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, свободу распространения информации в том же интернете. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - подчеркнул президент.

Президент добавил, что Россия не хотела бы прибегать к крайним мерам в вопросе введения санкций в отношении иностранных интернет-платформ. "Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы вплоть до фактической блокировки работают. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам", - добавил Путин.

1 июля Путин подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора (РКН) и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

Замглавы РКН Владимир Субботин сообщал в интервью "Интерфаксу", что ведомство не будет немедленно применять санкции к зарубежным интернет-компаниям, подпадающим под действие закона "о приземлении", если они не успеют открыть представительство в РФ до 1 января 2022 года.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
Путин: пресс-конференция-2021

Путин посоветовал Навальному не совершать преступления, прикрываясь политикой

Путин: пресс-конференция-2021

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации
Итоги года: 2021

Золото – мекка неофитов

Золото – мекка неофитов
Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });