Президент России настаивает на соблюдении мировыми IT-гигантами законов РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ будет настаивать на том, чтобы мировые IT-гиганты подчинялись требованиям российского законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

Он отметил вместе с тем, что необходимо соблюсти "золотую середину" в вопросе регулирования распространения информации в интернете.

"Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, и моральным, и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно: соблюсти "золотую середину", как и во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, свободу распространения информации в том же интернете. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - подчеркнул президент.

Президент добавил, что Россия не хотела бы прибегать к крайним мерам в вопросе введения санкций в отношении иностранных интернет-платформ. "Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы вплоть до фактической блокировки работают. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам", - добавил Путин.