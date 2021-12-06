Вадим Субботин: блокировка – это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают

Заместитель руководителя Роскомнадзора рассказал, как ведомство будет выстраивать отношения с зарубежными интернет-компаниями после вступления в силу закона "О приземлении"

Вадим Субботин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - 1 января 2022 года вступает в силу закон "О приземлении иностранных ИТ-компаний". Он обязывает иностранные интернет-компании, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 500 тысяч пользователей, открыть полноценные представительства (филиалы) на территории страны, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций. За невыполнение этих требований компаниям грозит целый ряд санкций – от маркировки в поисковой выдаче до полной блокировки ресурса. Как российский регулятор будет выстраивать отношения с ИТ-гигантами в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

- В ноябре РКН обнародовал список из 13 компаний, попадающих под действие закона "О приземлении". Это окончательный список или возможны корректировки?

- Принятый 1 июля 2021 года закон "О приземлении" закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению перечня иностранных ИТ-компаний, на которые распространяется действие этого закона. 22 ноября мы запустили сайт, где был представлен перечень из 13 компаний, владеющих 22 интернет-сервисами. Это не окончательный список и в будущем он может пополняться другими иностранными площадками, которые отвечают критериям, указанным в законе.

- Проводили ли вы уже консультации с фигурантами списка, готовы ли они выполнить требования закона с 1 января?

- Сразу после принятия Закона "О приземлении" Роскомнадзор провел серию консультаций с представителями крупных иностранных интернет-компаний, включенных в перечень. Сотрудники ведомства разъяснили положения закона, обозначив, что ключевое – это открытие представительства на территории России, уполномоченного на взаимодействие с гражданами, Роскомнадзором, а также на модерацию контента.

Со слов представителей иностранных ИТ-компаний российский рынок является для них перспективным, и они выразили заинтересованность в работе с российской аудиторией.

На сегодняшний день мы не знаем точных сроков компаний по "приземлению". Но надеемся, что до 1 января они все же смогут открыть свои представительства или филиалы, либо учредить российские юридические лица.

Хотел бы напомнить, что закон был принят 1 июля 2021 года, соответственно на открытие представительства в России по факту компаниям был отведен срок в 6 месяцев. При этом условия, при попадании под которые владелец того или иного сервиса соответствовал характеристикам иностранного лица по смыслу закона, являются максимально прозрачными и понятными. С этих позиций уже с начала лета мы и строили диалог с иностранными компаниями.

- Будет ли РКН варьировать подходы к взаимодействию с компаниями в зависимости от их "веса" и доли российской аудитории?

- Для нас ключевое требование – неукоснительное соблюдение российского законодательства. Это то, чего мы ожидаем от работы компаний в первую очередь. Нарушение закона может повлечь ограничение рекламной деятельности иностранных интернет-компаний в России. Поэтому владельцам ресурсов важно самим определиться, для чего им российский рынок. Если они хотят здесь зарабатывать, то нужно работать на законных, равных с российскими компаниями, основаниях.

- РКН заявил, что не будет "жестить" и готов продолжить диалог с компаниями, которые не успеют выполнить требования закона до 1 января. Насколько длинным будет такой переходный период? Не воспользуются ли им зарубежные игроки для затягивания процесса?

- Это вопрос для обсуждения. Если мы будем объективно понимать, что компания ведет работу по открытию уполномоченного представительства, то готовы вести диалог, оказывать поддержку.

Повторюсь, мы обсуждали с интернет-платформами требования законодательства, проводили консультации. На сегодняшний день мы ждем от них решений, реализация которых приведет к исполнению закона Российской Федерации.

Опять же, если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией.

- Как вы оцениваете вероятность эскалации ситуации, вплоть до блокировки/замедления сервисов? И оценивается ли при этом ущерб, который могут понести российские пользователи и бизнес?

- Цель Роскомнадзора – соблюдение законов РФ в сети Интернет, в том числе, сокращение объема опасной для граждан нашей страны информации в интернете. Напомню, что к такой информации относится детская порнография, материалы с призывами к суициду, употреблению наркотических веществ, пропаганда идей экстремизма и терроризма.

Закон "О приземлении" даёт нам широкий перечень механизмов принуждения иностранных компаний к неукоснительному соблюдению законодательства, в первую очередь меры экономического воздействия.

Замедление и блокировка – это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают.

- Российские власти что-то могут предложить зарубежным интернет-компаниям в обмен на сотрудничество? Или вы намерены строить диалог исключительно с позиции силы и штрафов?

- Мы рассчитываем, что после "приземления" у нас появится и возможность, и предмет для обсуждения с интернет-компаниями интересующих их с точки зрения сотрудничества тем.

- Какие вопросы/проблемы могут возникать у компаний с точки зрения правоприменения закона? Насколько вы открыты к диалогу с ними?

- Никаких. Мы не видим никаких сложностей. Текст закона достаточно подробно описывает все требования. Компаниям отведено достаточно времени. С нашей стороны оказывается вся необходимая консультационная поддержка для выполнения закона "О приземлении".

- Вы упоминали, что Google, Facebook и Twitter до сих пор не удалили несколько тысяч запрещенных материалов. Ожидаете ли вы, что ситуация заметно изменится после 1 января?

- Создание представительства, уполномоченного на модерацию контента – это ключевое требование закона "О приземлении". Сейчас результаты нашего взаимодействия с иностранными интернет-площадками по удалению запрещенной информации не позволяют говорить о том, что российское законодательство, которое требует ограничивать доступ к опасному контенту в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, исполняется на 100%. Кроме того, мы зачастую видим избирательность в подходе к исполнению такого рода требований.

Взаимодействие службы модерации, расположенной на территории России, с Роскомнадзором должно обеспечить с одной стороны неукоснительное исполнение требований отечественного законодательства, а с другой, что касается иностранных компаний – избежать достаточно крупных штрафов за его нарушение.