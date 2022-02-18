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Лукашенко и Путин оценили интеграцию двух стран

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Интеграционные программы Союза Белоруссии и России выполнены примерно на 30 процентов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Четыре с половиной месяца прошло с момента подписания декрета Высшего Госсовета Союзного государства. На нем утверждены основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 21-23 годы и 28 союзных программ. Примерно на 30% мы продвинулись в выполнении этих программ", - отметил Лукашенко.

Сейчас основное внимание сосредоточено, по его словам, на налоговой и таможенной сферах, а также на формировании объединенного рынка газа.

"Отрадно, что мы сработали неплохо в прошлом году. Несмотря на разного рода пандемии и вирусы, мы нарастили наш товарооборот практически до $40 млрд. И это то, что можно учесть. А народный экспорт-импорт? Границ-то нет между Беларусью и Россией. Это тоже миллиарды долларов", - отметил Лукашенко.

"Важно, что и белорусская, и российская экономики активно росли весь год и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции, по многим иным направлениям реального сектора экономики", - подчеркнул президент Белоруссии.

Путин еще до начала переговоров,отметил, что прошлый год в двусторонних отношениях был продуктивным, страны серьезно продвинулись в области строительства союзного государства. "Что больше всего радует, это то, что активно развивается экономика, я так смотрю - все-таки солидный рост", - сказал Путин, заметив, что рост составил 38%, а оборот составляет порядка $35 млрд.

"Это очень хороший показатель, он говорит о том, что то, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу, конкретную отдачу. За этим стоят рабочие места и уровень жизни людей. Поэтому мне думается, что здесь мы в абсолютно правильном направлении движемся, все это сегодня пообсуждаем", - заявил президент России.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Союзное государство

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