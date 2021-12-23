"ЕР" приостановила членство ректора казанского вуза из-за дела об убийстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство в партии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, арестованного по уголовному делу.

"Решение о приостановлении членства Гафурова было принято на заседании регионального политсовета "ЕР", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе регионального политсовета партии.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до 21 февраля. Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Подробностей уголовного дела в суде не привели.

60-летний кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор Ильшат Гафуров является ректором КФУ с 2010 года.