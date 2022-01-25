Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в зале Басманного суда Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Он останется под стражей до 21 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.

Гафурова обвиняют в подстрекательстве и подготовке к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. По сведениям регионального издания "Бизнес Online", одно из обвинений связано с убийством елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Ректор вины не признает.

Басманный суд Москвы арестовал Гафурова 22 декабря на два месяца. Защита пыталась оспорить это решение, указывая, что нет оснований для его содержания под стражей.