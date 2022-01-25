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Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова
Ректор КФУ Ильшат Гафуров в зале Басманного суда
Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Он останется под стражей до 21 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.

Гафурова обвиняют в подстрекательстве и подготовке к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. По сведениям регионального издания "Бизнес Online", одно из обвинений связано с убийством елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Ректор вины не признает.

Басманный суд Москвы арестовал Гафурова 22 декабря на два месяца. Защита пыталась оспорить это решение, указывая, что нет оснований для его содержания под стражей.

КФУ Казань Елабуга Ильшат Гафуров Мосгорсуд Басманный суд Айдар Исрафилов

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