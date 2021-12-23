Ректор казанского вуза не признал вину в подстрекательствах к убийству

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафурова в ходе общения с членами московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не признал вину по делу об убийствах.

"На встрече с членами ОНК Гафуров заявил, что вину не признает", - сказали в комиссии "Интерфаксу", добавив, что претензий к условиям содержания он не высказал.

Басманный суд Москвы накануне арестовал Гафурова до 21 февраля. Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Подробностей уголовного дела в суде не привели.

60-летний кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор Ильшат Гафуров является ректором КФУ с 2010 года.