Гинцбург счел, что в модификации "Спутника V" под "омикрон" пока нет необходимости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В модификации вакцины "Спутник V" под "омикрон"-штамм коронавируса не будет необходимости до тех пор, пока клинически не докажут, что вакцинированные этим препаратом тяжело болеют данной разновидностью COVID-19, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Сейчас лабораторные данные показывают, что в этом необходимости нет", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что данные лабораторные выводы должны быть подкреплены клиническими испытаниями.

"Если нужно будет (модифицировать), про это нам скажут только клиницисты, когда, соответственно, увидят, сколько у них тяжелых больных на койках находятся, есть ли среди них вакцинированные "Спутником V" по полной схеме, двукратная вакцинация плюс ревакцинация, есть среди таких людей, которые заразились "омироном"", - уточнил Гинцбург.

По его словам, аналогичные клинические данные были получены в отношении штамма "дельта", когда в период его распространения встал вопрос о модернизации "Спутника V".

"Вакцину не пришлось менять, потому что клиницисты нам сказали, что среди тех, кто находится в реанимации с данным штаммом, нет тех, кто вакцинирован по полному циклу", - добавил глава центра имени Гамалеи.

Штамм "омикрон"

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование.

Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель, запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.

В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.