Путин заверил, что "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" имеет очень высокий уровень нейтрализации штамма "омикрон", сообщил президент РФ Владимир Путин, заметив, что это данные исследований последних двух-трех дней.

"Я разговаривал с руководителем Института им. Гамалеи (Александром Гинцбургом - ИФ), они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Он мне сказал, что только клиника (клинические исследования - ИФ) может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Вот это буквально два дня назад я с ним говорил. Они эти исследования провели", - сказал Путин во вторник на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Второй этап, добавил президент, это клинические исследования. "Теперь нужно провести второй этап, это клинические исследования, и посмотреть, в какой степени. Но он (Гинцбург - ИФ) говорит, что "вот то, что мы сделали в институте, совершенно точно мы можем утверждать, на сто процентов - нейтрализует ("омикрон" - ИФ), и нейтрализует в достаточно высокой степени", - добавил Путин.

"Спутник-V" где-то около 90% защиты (дает - ИФ). Эффективный", - высказался президент об эффективности вакцины от "омикрона".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.