Гинцбург увидел опасность штамма "омикрон" в его быстром распространении

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" быстро распространяется среди людей, по этой причине он может вызвать повышенную нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный (вирулентность - болезнетворность на научном языке) по каким-то показателям не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше распространяется в популяции, вот в чем его опасность", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"И в результате того, что он очень хорошо распространяется в популяции, количество заболевших, в первую очередь, среди невакцинированных, может достичь очень больших значений, и система здравоохранения, именно коечный фонд, перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров", - отметил он.

Штамм "омикрон"

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование. Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель, запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.

В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.