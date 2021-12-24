Суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о "ворах в законе"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) отменил оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, который вынес Томский областной суд, следует из материалов апелляционного суда.

Подсудимым по этому делу, согласно данным картотеки суда, является Николай Кузьмичев, которому инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Как сообщалось, в 2019 году в Томске задержали "вора в законе", ему инкриминировали ст.210.1 УК РФ. В августе 2020 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.

2 августа 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по этому делу, и 5 августа суд на основании вердикта вынес оправдательный приговор. Прокуратура такое решение обжаловала.

Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.