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Кировский депутат сообщила о жалобах на несправедливое отстранение учителей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Кировской области Ольга Тырыкина, председатель регионального движения "Родительский контроль" узнала из группы этой организации о том, что школьных учителей и воспитателей в детских садах начали отстранять от работы из-за отсутствия QR-кодов.

Она сообщила об этом в соцсети. По ее сведениям, пострадало несколько учителей, которые не смогли получить временный отвод от вакцинации не из-за нежелания прививаться, а по личным медицинским причинам, например, после гипертонического криза или недавней вакцинации от гриппа.

"В результате выпускные классы сидят без учителя по основному предмету, уроки у них ведут другие учителя по другим специальностям", - написала депутат.

В связи с этим Тырыкина направила обращение в областную Госинспекцию труда. В ведомстве подтвердили, что получили обращение и пообещали дать на него ответ на следующей неделе.

В середине октября в Кировской области было издано постановление о вакцинации от коронавируса работников торговли, общепита, сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и ряда других отраслей.

Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Кировская область Коронавирус Ольга Тырыкина Госинспекция труда

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