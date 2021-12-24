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Мэр Елабуги извинился за то, что назвал непривитых пенсионеров "врагами"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Елабуги Рустем Нуриев принес извинения за то, что он на закрытом совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом назвал отказывающихся от прививки пенсионеров врагами.

"Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги", - написал мэр в инстаграме.

По его словам, сейчас для него как мэра вопрос защиты горожан, особенно старшего поколения, от коронавируса - самый важный.

"Мы прилагаем всевозможные усилия чтобы остановить эту заразу", - заверил чиновник.

Слова мэра с закрытого совещания привело региональное издание KazanFirst, которое ссылалось на аудиозапись, полученную от источника.

"Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий, - цитирует издание.

По сведениям KazanFirst, в связи с этим Нуриев предлагал разные меры по минимизации контактов с непривитыми, в частности, чтобы сотрудники управляющих компаний отказывались приходить на дом к таким жильцам.

После случившегося последовала жесткая реакция главы Татарстана Рустама Минниханова, который заявил о недопустимости высказываний, которые позволил себе Нуриев. Минниханов отметил, что в республике ведется планомерная работа по разъяснению населению важности вакцинации, а иные методы, тем более такого рода перегибы, - неприемлемы.

Елабуга Рустем Нуриев коронавирус Татарстан

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