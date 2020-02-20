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Российские ученые выяснили, что белые ночи и освещение в городах ускоряют старение

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ, Карелия) выяснили, что так называемые белые ночи и чрезмерная освещенность мегаполисов ускоряют старение, сообщает пресс-служба вуза.

"Изучение проводилось на различных лабораторных животных, например, белых крысах. В результате исследования ученым удалось показать, что при световом десинхронозе (нарушении суточного биоритма - ИФ) продолжительность жизни сокращается", - говорится в сообщении.

Такой режим характерен для северных районов России и круглосуточно освещенных мегаполисов. При этом, как отмечают ученые, продолжительность жизни в условиях чрезмерной освещенности можно увеличить, соблюдая режим темноты в условиях "субъективной ночи" (время примерно с 20:00 до 22:00, когда в организме начинает вырабатываться гормон мелатонин, и человеку хочется спать). Ученые подчеркивают, что спать необходимо в темноте.

В настоящее время исследования Петрозаводского госуниверситета направлены на создание таблетки от старости. Ученые также разработали рекомендации по профилактике ускоренного старения в условиях светового десинхроза.

Советы по профилактике ускоренного старения

Первая группа рекомендаций касается повышение синтеза гормона мелатонина, который замедляет старение: употреблять в пищу продукты, богатые триптофаном (предшественник мелатонина): бананы, индейка, курица, сыр, орехи, семечки; принимать биологические активные добавки с витаминами В3, В6, кальцием и магнием (они способствуют синтезу мелатонина); перед сном не употреблять кофеин, алкоголь, никотин (они снижают синтез); ложиться спать до полуночи (максимум мелатонина приходится на 02:00 часа ночи); продолжительность сна должна быть не менее 7 часов.

Вторая группа рекомендаций содержит следующие советы - стараться не допускать коротких отпускных поездок на юг (менее 10 дней), так как организм не успевает адаптироваться; детям до 3 лет не рекомендуется выезжать далее средней полосы России; в течение первых 3 лет проживания, при переезде на Север, не рекомендуется беременность; если есть желание возвратиться в среднюю полосу России, то переехать лучше до наступления пенсионного возраста; уроков или занятий физической культурой у детей должно быть не менее 4 в неделю; недопустимо изменение режима "сон – бодрствование" более чем на 1-1,5 часа в отпускные, праздничные или выходные дни (социальный джетлаг).

Третья группа рекомендаций касается необходимости избегать чрезмерного облучения солнцем летом (инсоляция), так как это также ведет к ускоренному старению. Для этой цели ученые советуют носить солнцезащитную одежду и использовать солнцезащитный крем.

ПетрГУ Карелия Петрозаводск

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