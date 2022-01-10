IKEA сократила больничные выплаты непривитым британским сотрудникам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Великобритании шведский ритейлер IKEA (группа Ingka) вслед за некоторым другими компаниями сократил больничные выплаты непривитым от COVID-19 сотрудникам, которых вынуждают самоизолироваться дома после контактов с заразившимися, сообщает ВВС News.

Теперь в условиях вынужденного карантина не вакцинированные сотрудники будут получать минимальные по закону 96,35 фунтов ($130,48) в неделю вместо 400 или 450 фунтов. Те, кто привился или у кого есть смягчающие обстоятельства, объясняющие отказ от прививки, будут получать полностью все полагающиеся им деньги.

IKEA отметили, что понимают, что это решение вызовет всплеск эмоций, и пообещали, что будут рассматривать каждый случай отдельно. Компания пошла на этот шаг в условиях регулярной нехватки персонала из-за карантинов и роста затрат, связанных с коронавирусом.

В Великобритании в IKEA работает около 10 тысяч человек.

С этой неделе сокращения больничных выплат ввела компания Wessex Water, отмечает ВВС.

Пока британцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса, не должны уходить на самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19.