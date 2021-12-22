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Оперштаб сообщил, что "омикроном" тяжелее болеют непривитые, особенно пожилые

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Заболевание новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" тяжелее протекает у непривитых людей с факторами риска, особенно у старшего поколения, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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"Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности, в старших возрастных группах", - говорится в сообщении оперативного штаба по итогам российской миссии по изучению штамма "омикрон" в ЮАР.

Там отметили, что "высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более лёгким течением".

Как сообщалось, самолет МЧС 13 декабря доставил специалистов Роспотребнадзора и Минздрава в ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон".

"В ходе миссии российскими специалистами была организована презентация мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автошасси, доставленной в ЮАР. Обсуждены возможности ее совместного использования для проведения эпизоотологического мониторинга опасных инфекций в отдалённых районах ЮАР", - добавили в оперштабе.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

В настоящее время в РФ подтвержден 41 случай заболевания "омикроном".

коронавирус Россия

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