Что случилось этой ночью: суббота, 25 декабря

Отмена рождественских рейсов из-за COVID-19, отставка первого замглавы Минсельхоза и возвращение 10 тыс. военных с полевых занятий на юге РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Свыше 4,3 тыс. рейсов отменено в мире на рождественские выходные в связи с COVID-19. Только в сочельник, на который обычно приходится пик праздничных перелетов, авиаперевозчики отменили более 2,3 тыс. рейсов из-за антикоронавирусных ограничений, в условиях которых западные христиане вынуждены отмечать Рождество второй год подряд.

- Южный военный округ объявил о возвращении более 10 тыс. военных с занятий в полевых условиях, которые проводились на полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

- Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов освобожден от должности. На его место назначена Оксана Лут, ранее занимавшая должность замминистра.

- Список иноагентов в РФ пополнили еще два региональных ЛГБТ-движения - краснодарская инициативная группа "Реверс" и петербургская группа "Выход". Они были включены в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

- НХЛ возобновит матчи регулярного чемпионата не ранее 28 декабря. Возобновление сезона отложено минимум на один день, поскольку лига намерена "проанализировать результаты полномасштабного тестирования и оценить готовность клубов к играм".