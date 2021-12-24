Список иноагентов в РФ пополнили еще два региональных ЛГБТ-движения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минюст наделил статусом иностранного агента еще два официально незарегистрированных региональных ЛГБТ-движения, сообщает в пятницу сайт ведомства.

"24 декабря (...) в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход", - говорится в сообщении.

Сайт краснодарской группы "Реверс" сообщает, что миссией движения является защита прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, "преодоление дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризация здорового образа жизни, информационная и культурная деятельность, содействие распространению ценностей демократии и прав человека".

Их петербургские коллеги из движения "Выход" отмечают, что оно образовано в 2008 году и работает "для признания государством и обществом человеческого достоинства и равных прав каждой и каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности". "У нас можно бесплатно получить психологические, юридические и другие консультации", - говорится в сообщении.

По данным Минюста, организацию "Реверс" возглавляет Руслан Саволайнен, "Выход" – Татьяна Широкова.

Неделей ранее Минюст включил в перечень НКО-иноагентов и реестр незарегистрированных организаций два дальневосточных ЛГБТ-движения – организацию "Лилит" и дальневосточное общественное движение "Маяк".

В качестве источника финансирования этих четырех организаций министерство указывает благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера" (признана в РФ НКО-иноагентом).