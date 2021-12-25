Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свыше 4 тысяч рейсов отменено в мире на рождественские выходные из-за COVID-19

Свыше 4 тысяч рейсов отменено в мире на рождественские выходные из-за COVID-19
Обстановка в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в канун Рождества
Фото: Scott Heins/Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Более 4,3 тысячи рейсов отменили мировые авиакомпании на рождественские выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением штамма "омикрон", свидетельствуют данные сайта FlightAware, который отслеживает авиарейсы.

В миреЗападные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограниченийЗападные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограниченийЧитать подробнее

Только в пятницу - канун Рождества, на который обычно приходится пик праздничных перелетов, - авиаперевозчики по всему миру отменили более 2,3 тысячи рейсов.

Почти 280 рейсов отменили в пятницу американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines, сославшись на нехватку персонала на фоне всплеска заражений COVID-19. В последние дни в Соединенных Штатах резко возросло число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", который на этой неделе стал доминирующим в стране.

С нехваткой персонала в промышленности и сфере транспорта из-за распространения коронавируса продолжают бороться в Великобритании. По данным британского правительства, в пятницу в стране был зафиксирован очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - более 122 тысяч случаев.

Аналогичный антирекорд был зафиксирован во Франции, где число новых инфицированных превысило 94 тысячи. На понедельник правительством запланировано специальное совещание, на котором, как предполагают СМИ, могут быть приняты меры дополнительные ограничительные меры.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы, по данным американского университета Джонса Хопкинса, достигло 278 805 583. С начала распространения COVID-19 в мире от последствий заражения вирусом скончался 5 391 661 человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

18
Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"22 декабря. Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"
Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Франция Великобритания Коронавирус

Новости по теме

Новости

Западные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограничений

Западные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограничений
Пандемия коронавируса

Во Франции второй день подряд зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

Во Франции второй день подряд зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

"Омикрон" зафиксировали уже в 110 странах

В США подорожал подарочный набор из песни "Двенадцать дней Рождества"

В США подорожал подарочный набор из песни "Двенадцать дней Рождества"
Итоги года: 2021

Акции европейских производителей товаров класса "люкс" снова вошли в моду в 2021 году

Акции европейских производителей товаров класса "люкс" снова вошли в моду в 2021 году
Пандемия коронавируса

Ученые обнаружили "подпольный" путь распространения коронавируса

Польша заявила о 39,5 тыс. беженцев, пытавшихся проникнуть в страну из Белоруссии за год

Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов

Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 278 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 278 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 24 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });