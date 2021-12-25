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Минздрав назвал все выявленные в России случаи "омикрона" завозными

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Все выявленные на данный момент в России случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" являются завозными, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ.

"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о случаях заражения "омикроном" внутри России со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. В данном случае слова министра были неверно интерпретированы, отметили в пресс-службе Минздрава.

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Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в 110 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус.

Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование.

Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Минздрав РФ

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