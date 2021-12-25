Арестованные участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку в спецприемнике

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила (Люся) Штейн объявили голодовку в спецприемнике Сахарова, где они находятся под административным арестом за пропаганду нацистской символики.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман, Алехина и Штейн требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в спецприемнике Сахарова в одну камеру.

17 декабря Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Алехину за пропаганду нацистской атрибутики. Штейн получила 14 суток за аналогичное правонарушение.

Участницы Pussy Riot были задержаны вечером 16 декабря при выходе из дома.

Летом текущего года Штейн и Алехина неоднократно задерживались полицией вместе с другими участниками Pussy Riot.

Также в этом году Преображенский суд Москвы признал Штейн и Алехину виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей, и назначил им наказание в виде одного года ограничения свободы.